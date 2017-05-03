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О чем рассказал полковник МНБ за 5 дней до своего самоубийства

 

Завтра в Бакинском военном суде состоится судебный процесс по делу бывшего начальника Антитеррористического центра МНБ, генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника этого центра, полковника Азера Мехтиева.

Потерпевшим на процессе выступит бизнесмен Магсуд Махмудов, ставший жертвой незаконных действий высокопоставленных сотрудников МНБ. Одно из заявлений в защиту Магсуда Махмудова сделал и замначальника Антитеррористического центра МНБ, полковник МНБ Ильгар Алиев.  Спустя пять дней после своих показаний Ильгар Алиев повесился. В распоряжении редакции haqqin.az оказались копии показаний полковника Ильгара Алиева.

Полковник Ильгар Алиев

В беседе со следователями Ильгар Алиев сообщил о том, что тогдашний министр национальной безопасности Эльдар Махмудов поручил генералу Эльчину Гулиеву собрать информацию о некоем Тарлане. В свою очередь, Эльчин Гулиев поручил это дело Ильгару Алиеву.

«Когда я собирал информацию о его телефонных переговорах, я понял, что он находится в конфликте с неким Марком Шамиловым. Затем мы пригласили Марка в министерство и узнали о незаконных делах Тарлана. Об этом было доложено министру. Далее Тарлан был арестован по уголовному делу, которое велось в прокуратуре города Баку. Марк Шамилов же сказал, что некий Магсуд Махмудов захватил его земельный участок и попросил ему помочь. Марк написал заявление в связи с этим. Доложив Эльчину Гулиеву и получив разрешение, я поручил сотруднику антитеррористического центра МНБ Азеру Мехтиеву пригласить Магсуда Махмудова в министерство», - рассказал Ильгар Алиев.

В своих показаниях Ильгар Алиев сообщил, что после того как Азер Мехтиев пригласил Магсуда в служебную комнату, он начал угрожать ему: «Поэтому Магсуда и вырвало. Кто-то из сотрудников сообщил мне об этом. Я вошел в кабинет Азера и увидел там Магсуда. Через некоторое время  Азер подошел ко мне и сказал, что Магсуд готов отдать 50 тысяч долларов. Я доложил об этом Эльчину Гулиеву, который сказал мне, что 50 тысяч долларов - это мало, и потребовал, чтобы Магсуд принес 200 тысяч долларов»

Согласно показаниям Ильгара Алиева, спустя некоторое время Азер вновь пришел и сообщил, что больше 150 тысяч долларов Магсуд отдать не сможет: «Я отправился к Эльчину Гулиеву и сообщил ему об этом. Эльчин Гулиев при мне позвонил бывшему министру и сказал ему, что приглашенный ими некий Магсуд может отдать 150 тысяч долларов. Эльдар Махмудов согласился. Магсуд частями принес деньги и отдал их Азеру. Азер же, в свою очередь, передал их мне. Иногда вместо денег Магсуд отправлял драгоценности. Но мы вернули эти предметы назад и требовали принести деньги». 

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