Директор Операционного комитета Игр Исламской солидарности-2017 Эльчин Сафаров заявил, что Азербайджан не откажется от мечты об организации Летних Олимпийских игр, сообщает haqqin.az со ссылкой на elaph.com.

Две неудачные попытки, когда Баку претендовал на проведение Олимпиады 2016 и 2020 годов, но не попал даже в шорт-лист, по мнению Сафарова, не отбили охоту получить право на организацию Игр.

«Я думаю, что проведение Олимпиады – это мечта всей нации, и мы находимся на правильном пути, - заявил он. – Мы были готовы подать заявку на проведение Олимпиады-2024, но не включились в гонку. Однако мы не остановимся на пути к этой цели».

Эльчин Сафаров признает, что инфраструктуры, построенной для организации Европейских игр-2015, недостаточно, чтобы добиться успеха в борьбе за Олимпиаду.

«Конечно, мы понимаем, что нам нужно строить новый аэропорт, два стадиона, новую большую олимпийскую деревню, которая способна вместить от 6 до 30 тысяч человек», - подчеркнул директор Оперкомитета.

Он настроен позитивно, считая, что заявка Баку может быть успешной. «Важен промоушн, но еще важнее интерес к спорту в стране, - отметил Э.Сафаров. – Процесс выдвижения кандидатов в последние годы показал, что даже такие страны, как Италия и Германия, выбывали из гонки по причине отсутствия достаточного финансирования и недостаточной поддержки со стороны общественности.

Вы сможете увидеть уровень подготовки Азербайджана к гонке «Формулы-1» и увидите, какой интерес будет у местной публики к Исламским играм».

Мировые эксперты, в частности, авторитетный портал insidethegames, считают, что Баку может подать заявку на проведение Олимпиады - 2028, если, конечно, хозяина этих Игр не назовут уже в сентябре этого года вместе с городом-организатором Олимпиады - 2024. На Игры, которые состоятся через семь лет, претендуют Париж и Лос-Анджелес. Международный олимпийский комитет предлагает этим городам поделить между собой две Олимпиады. Однако пока ни французы, ни американцы на это не согласны. Оба города рассчитывают заполучить Олимпиаду - 2024. Однако не исключено, что МОК сможет убедить одного из кандидатов согласиться на проведение Игр - 2028. В таком случае самая ранняя Летняя Олимпиада, на которую сможет претендовать Баку, состоится в 2032 году. Если нынешние правила останутся в силе, ее организатор станет известен за семь лет до старта - в 2025 году.

Понятно, что Азербайджан реально включится в олимпийскую гонку - 2028 (или 2032) лишь в том случае, если к моменту подачи заявки этому будет способствовать экономическая ситуация в стране. На сегодняшний день по уровню инфраструктуры и по опыту, который растет с каждым новым проведенным соревнованием, Баку гораздо ближе к Олимпиаде, чем пять лет назад, когда была отклонена заявка столицы Азербайджана на проведение Игр - 2020. Но как подметил Эльчин Сафаров, еще многое надо построить, а для этого нужны большие и даже колоссальные инвестиции.