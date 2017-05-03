Глава ФБР ответил на обвинения Хиллари Клинтон

Глава ФБР Джеймс Коми не согласен с тем, что он якобы стал одним из виновников поражения Хиллари Клинтон на выборах президента США. Коми полагает, что если бы он не обнародовал новую информацию о расследовании против Клинтон, это было бы нарушением закона, цитирует его Reuters.

«Это было бы актом сокрытия информации», — отметил Коми и добавил, что его «слегка тошнит» от мысли о том, что ФБР могло оказать влияние на выборы президента в США.

«Выбирая между „плохим“ и "катастрофичным", я принял решение сказать моей команде, что мы должны открыть информацию Конгрессу», — признался глава ФБР. По его словам, он предложил сенаторам представить себя на его месте и самим решить, стали бы они скрывать данные о расследовании.

2 мая Клинтон заявила, что если бы на выборы не оказало влияние письмо Коми и действия Wikileaks, она могла бы стать президентом США.