В Масаллы ребенок скончался во время обрезания. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Мусакюче. Родители пригласили на дом врача для обрезания 5-летнего Кянана Абуталыб оглу Гусейнова.

Ребенку сделали обезболивающие уколы, чтобы он не чувствовал боль. Затем родителям посоветовали покинуть комнату. Однако ребенку стало плохо и он скончался до начала операции.

Тело мальчика передано в Джалилабадский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.