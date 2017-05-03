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Индия испытала ракеты BrahMos

 

Вооруженные силы Индии провели сегодня вторые за последние два дня испытания модернизированной версии разработанной совместно с Россией крылатой ракеты BrahMos повышенной дальности класса «земля- земля», сообщает ТАСС со ссылкой на газету First Post.

Представители армии сообщили, что запуск был произведен в районе Андаманских и Никобарских островов в Индийском океане, при этом ракета поразила намеченную цель.

Тестовый запуск такой же ракеты был проведен индийскими военными во вторник. Сегодняшнее испытание стало пятым подряд, прошедшим удачно.

Противокорабельная версия крылатой ракеты большой дальности BrahMos, совместно разработанной Россией и Индией, уже принята на вооружение индийских ВМС. Она может применяться практически со всех боевых тактических кораблей Индии, в частности, фрегатов Kolkata, Ranvir и Teg. Вариант для ударов по наземным целям обеспечит ВМС Индии возможностью высокоточного поражения целей на различной удаленности от береговой линии и на большой дальности в морской акватории.

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