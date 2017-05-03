В Севастополе 5 мая пройдет церемония перезахоронения останков 88 красноармейцев и краснофлотцев, погибших в Крыму во время Великой Отечественной войны. Среди тех, кого предадут земле, есть азербайджанцы. При этом поиски родных и близких воинов пока не принесли успеха, сообщает Крыминформ.

Перезахоронение произойдет на мемориальном воинском кладбище Дергачи в рамках «Вахты памяти». Об этом сообщила руководитель региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Установлены всего пять имен, некоторые, к сожалению, не полностью. Речь идет об останках старшины второй статьи Григория Михайловича Емченко, 1916 года рождения. Его нашли в Казачьей бухте, а имя установлено по записке в медальоне.

Останки сержанта Степана Филипповича Пономаренко, 1910 года рождения, подняты в районе 365-й зенитной батареи, где он служил санинструктором. Он был опознан по медали «За боевые заслуги».

Останки азербайджанцев Мамедова, Магеруамова (скорее всего, Магеррамов) и Шазалиева (возможно Шахалиева) были обнаружены на виноградниках «Золотой Балки». Азербайджанских воинов, воевавших с фашистами, нашли в одной землянке раздавленными невзорвавшейся бомбой.

"Пути поиска ведут в Баку, но пока родственников найти не удалось», - отмечается в сообщении.