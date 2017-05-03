Глава ФБР назвал Россию величайшей угрозой демократии

Глава Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в американскую политику и предоставляет убежище киберпреступникам. Эти слова были произнесены во время слушаний в Сенате. Видеозапись фрагмента выступления опубликована в Twitter журналистом NBC Брэддом Яффи, передает Lenta.ru.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм задал главе ФБР вопрос о российском вмешательстве в американскую политику, и Коми ответил на него положительно.

Он добавил, что Россия является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для демократического процесса.