«Я не думаю, что мировые запасы нефти могут снизиться до критического уровня». Так в беседе с haqqin.az член Коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли, бывший президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (1992-1993 гг.) Сабит Багиров прокомментировал новые данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Отметим, что согласно сообщению МЭА, мировые запасы нефти могут снизиться до рекордно низкого уровня в текущем году. Уточняется, что открытие новых запасов нефти сократилось до 2,4 млрд баррелей в 2016 году. «Резкое замедление активности в традиционном нефтяном секторе стало результатом сокращения инвестиционных расходов, вызванных низкими ценами на нефть. Это вызывает дополнительную озабоченность глобальной энергетической безопасностью в период обострения геополитических рисков в некоторых крупных странах-производителях, таких, как Венесуэла», - заявили в МЭА (цитата по RNS).

Ранее и глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщал, что уровень коммерческих запасов нефти на мировых рынках снижается.

Но приведет ли снижение запасов черного топлива к росту цены на нефть? Отвечая на этот вопрос, Сабит Багиров еще раз отметил, что критического снижения коммерческих резервов нефти не будет. Что касается цены, то, по словам эксперта, до конца года она будет колебаться в пределах 40-55 долларов за баррель.

«В принципе, это приемлемая для Азербайджана стоимость. При такой цене добыча нефти рентабельна и если экономить, то остается прибыль. Главное – надо меньше расходовать средств», - подчеркивает Багиров.

Рассказал эксперт и о себестоимости добычи и доставки азербайджанской нефти на мировые рынки, то есть, фактически до турецкого порта Джейхан. Обходится это, по словам Багирова, в 18-20 долларов за баррель. Соответственно, если нефть стоит выше этой суммы, то это наша прибыль.