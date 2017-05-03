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Стрельба в американском колледже, есть жертвы

 

Два человека погибли в результате стрельбы, устроенной в одном из колледжей в американском штате Техас, сообщает новостной портал Dallas News. Как передает РИА Новости, полиция объявила тревогу в колледже города Ирвинг после сообщения о выстрелах на территории учебного заведения.

Представитель местных правоохранителей сообщил, что одним из погибших, вероятно, является предполагаемый стрелок, который мог застрелить свою жертву, а затем покончить с собой.

"У нас, вероятно, одна погибшая жертва и стрелявший, который покончил с собой. Похоже, что больше угрозы нет, но полиция продолжит обыскивать кампус, чтобы обезопасить его", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

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