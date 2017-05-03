Телохранители чиновника застрелили министра в Сомали

Телохранители председателя счетной палаты Сомали застрелили министра по общественным работам и реконструкции страны, инцидент произошел в центре столицы Сомали Могадишо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Охранники Нура Фара открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр Аббас Абдуллахи, у контрольно-пропускного пункта у президентского дворца. Мотивы стрельбы и подробности инцидента пока не сообщаются.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед вступил в должность в конце февраля. Бывший премьер-министр был избран на пост главы государства 8 февраля в результате голосования депутатов парламента. Новый президент обладает двойным гражданством, он получил образование в США и у него есть паспорт этой страны.