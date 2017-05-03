Ильхам Алиев подписал указ по оздоровлению банковского сектора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка представления неработающих (токсичных) активов в рамках мероприятий по резолюции и оздоровлению банков, утративших платежеспособность", сообщает АзерТАдж.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с указом действующих нормативно-правовых актов президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом президента.

Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и прочих актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Кабинет министров.