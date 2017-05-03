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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0,75-1%

 

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам майского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора, передает РИА Новости.

Решение совпало с прогнозами аналитиков.

ФРС в декабре 2016 года повысила ставку на 0,25 процентного пункта с уровня 0,25-0,5%, на котором она держалась с декабря 2015 года. В конце 2015 года регулятор повысил ее на 0,25 процентного пункта впервые с 29 июня 2006 года. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года. По итогам мартовского заседания регулятор вновь повысил ставку — до 0,75-1% годовых.

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