Российская авиация уничтожила 200 нефтезаводов

Российская авиация с начала операции в Сирии уничтожила более 200 подконтрольных террористам заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов и более трех тысяч бензовозов. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

«C терроризмом и его финансированием можно бороться, уничтожая террористическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, на земле», — заявил Феоктистов. Он отметил, что доходы «Исламского государства» упали вдвое, однако группировка продолжает получать доходы на уровне до 200 миллионов долларов ежегодно.