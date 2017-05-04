«Евроспорт»: 5 причин посетить «Тур Азербайджана»

Сайт телеканала «Евроспорт» посвятил статью стартовавшей в среду велогонке «Тур Азербайджана» и поведал своим читателям о пяти причинах посетить это соревнование.

«Пока весь мир следит за развитием событий на велотуре в Италии, континентальный пелотон принимает участие в менее известных, но набирающих все большую популярность гонках, - пишет «Евроспорт». - На таких, как «Тур Азербайджана», который проходит с 3 по 7 мая.

Первая причина: поиск будущих профессионалов.

«Тур Азербайджана» – это прекрасная возможность открыть будущих звезд, таких, как Примож Роглич, одержавший победу в 2015 году, и особенно Ильнур Закарин, ставший победителем в 2014-м. Известность словенец и россиянин получили именно после победы в «Туре Азербайджана», которая стала поворотным моментом в карьере каждого из них.

Аналогичная ситуация была и у Михаэля Шварцманна, одержавшего победу на последнем этапе гонки 2016 года за несколько месяцев до участия в «Вуэльте», где ему совсем чуть-чуть не хватило до абсолютного успеха. Итак, что нас ждет в 2017-м? В центре внимания окажутся американец Ансель Дики (22 года, CCB Velotooler) и Вадим Пронский из Казахстана (18 лет, Astana City), каждый из которых подает многообещающие надежды.

Вторая причина: знакомство с подъемом на Пиркули, достойным велогонок Мирового тура.

Это не единственное препятствие, которое придется преодолеть участникам «Тура Азербайджана», однако оно, бесспорно, является самым трудным. Протяженность подъемов к Исмаиллы превышает 5 км. Последний подъем к Габале представляет собой участок с незаметным на первый взгляд наклоном, который даже спринтеры не могут преодолеть быстро. Основной, четвертый, участок соревнований в Азербайджане ведет в Пиркули и проходит на высоте 1300 м.

Поэтому гонщикам приходится преодолевать подъем со скоростью 18 км/ч по наклону в среднем 4%. Но не стоит полагаться на усредненное значение. Дорога очень неравномерная: где-то с середины подъема начинается плоский участок длиной 2 км, а в паре километрах до финиша угол наклона превышает 8%. Идеально для фаворитов, чтобы увеличить разрыв.

Третья причина: шанс увидеть бывших лидеров на трассе.

Если с привлечением звезд пелотона на континентальных соревнованиях возникают трудности, то прославившиеся в прошлом знаменитости, которые в настоящее время заняты в небольших командах, встречаются здесь гораздо чаще.

Четвертая причина: возможность познакомиться с Азербайджаном.

Это может показаться очевидным, но организация такого мероприятия, как «Тур Азербайджана», транслируемого по телевидению, – это, прежде всего, возможность для жителей страны повысить ее популярность, как это происходит на «Тур де Франс». Традиционный проезд через Крепостной город в Баку (внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО) и старый квартал в столице с узкими мощеными улочками напомнят любителям велоспорта проезд по Сиене на гонках «Страде Бьянке».

Также вы побываете в Габале, прекрасном туристическом городе Азербайджана, в котором представлен футбольный клуб, выбивший «Лилль» из Лиги Европы и заставивший понервничать «Сент-Этьен». Стоит упомянуть Девичью башню и крепость в регионе Исмаиллы, расположенную на втором этапе соревнований.

Пятая причина: уникальные майки спортсменов.

Вам нравятся майки некоторых велокоманд наподобие Quick-Step Floors? Вы считаете, что некоторые из них получились не особо удачными? Обратите внимание на майки континентальных команд. Есть среди них и уникальные.

Например, очень простая форма от Team Illuminate. Обратите внимание на черно-белую (с розовым?) форму азербайджанской команды Synergy Baku Cycling Project.

Также стоит отметить прекрасную сине-зеленую майку команды Kolss Cycling Team. Обещаем, что здесь вы сможете увидеть майки, которые никогда прежде не встречали».

Напомним, что телеканал «Евроспорт», вещающий во многих странах мира, будет ежедневно демонстрировать 12-минутные обзоры о «Туре Азербайджана», а по итогам соревнований будет подготовлена 26-минутная передача.