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Еще один депутат ранен в ходе протестов в Венесуэле

 

Второй за день депутат Национальной ассамблеи Хулио Монтойя был ранен в ходе разгона оппозиционного марша в столице Венесуэлы Каракасе, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пострадал депутат и вице-спикер парламента Фредди Гевара, однако после оказания помощи он был отпущен врачами.

По данным портала Universal, в спину Монтойе попала граната со слезоточивым газом во время демонстрации на одной из важнейших автотрасс города имени Франсиско Фахардо. Находившиеся рядом медики оказали помощь пострадавшему, он был доставлен в больницу.

Акция оппозиции была направлена против решения президента Николаса Мадуро созвать национальное учредительное собрание для внесения изменений в основной закон страны. По последним данным, в ходе идущих с 4 апреля протестов в Венесуэле погибли не менее 33 человек.

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