В ИГИЛ создают собственные соцсети

Террористы ИГ запустят собственные социальные медиа. Таем самым боевики планируют обойти меры безопасности на существующих платформах и избежать утечек, сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт, презентуя результаты 48-часовой спецоперации, которую совместными усилиями провели эксперты из США, Бельгии, Польши, Греции и Португалии, передает The New York Times.

«В рамках этой операции было выявлено, что ИГ теперь развивает собственную платформу социальных медиа, свою собственную часть интернета», — пояснил Уэйнрайт. Он также добавил, что удалось обнаружить свыше двух тысяч элементов экстремистской сети на 52 социальных платформах.

По словам главы Европола, из мессенджеров наибольшей популярностью у ИГ пользуется Telegram.

«Запуск собственных интернет-платформ только облегчит экстремистам коммуникацию», — подчеркнул Уэйнрайт.