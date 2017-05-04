Подписаться на уведомления
 

В ИГИЛ создают собственные соцсети

 

Террористы ИГ запустят собственные социальные медиа. Таем самым боевики планируют обойти меры безопасности на существующих платформах и избежать утечек, сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт, презентуя результаты 48-часовой спецоперации, которую совместными усилиями провели эксперты из США, Бельгии, Польши, Греции и Португалии, передает The New York Times.

«В рамках этой операции было выявлено, что ИГ теперь развивает собственную платформу социальных медиа, свою собственную часть интернета», — пояснил Уэйнрайт. Он также добавил, что удалось обнаружить свыше двух тысяч элементов экстремистской сети на 52 социальных платформах.

По словам главы Европола, из мессенджеров наибольшей популярностью у ИГ пользуется Telegram.

«Запуск собственных интернет-платформ только облегчит экстремистам коммуникацию», — подчеркнул Уэйнрайт.

210 просмотров


Старости
Мадат Гулиев: «Профессионализм Гейдара Алиева спас Азербайджан от распада»
Мадат Гулиев: «Профессионализм Гейдара Алиева спас Азербайджан от распада» Фото
Наша погода
Сегодня 22° / 14°
5 Май 24° / 16°
6 Май 22° / 13°
7 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7024 AZN
1 EUR   =   1.8615 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Ле Пен выступила против «холодной войны» с Россией
В ИГИЛ создают собственные соцсети
Еще один депутат ранен в ходе протестов в Венесуэле
«Евроспорт»: 5 причин посетить «Тур Азербайджана»
Российская авиация уничтожила 200 нефтезаводов
Трамп продолжит дискуссии с Нетаньяху и Аббасом
Цены на нефть растут
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0,75-1%
Ильхам Алиев подписал указ по оздоровлению банковского сектора
В Сирии погиб еще один российский военнослужащий
Телохранители чиновника застрелили министра в Сомали
Стрельба в американском колледже, есть жертвы
«Азербайджану надо меньше расходовать» Сабит Багиров о прогнозах Международного энергетического агентства
Эрдоган не спас помидоры наше послесловие
Глава ФБР назвал Россию величайшей угрозой демократии
Три героя-азербайджанца погибли под неразорвавшейся бомбой эхо войны
Индия испытала ракеты BrahMos
В немецкой армии разоблачили ячейку неонацистов
В Масаллы ребенок скончался во время обрезания
Глава ФБР ответил на обвинения Хиллари Клинтон
В Киеве недовольны переездом украинской чемпионки в Баку Ее быстро выдали за азербайджанца
Трамп призвал Израиль и Палестину к миру
Азербайджан хочет провести Олимпиаду «Нужно построить аэропорт, два стадиона, олимпийскую деревню…»
О чем рассказал полковник МНБ за 5 дней до своего самоубийства
Украинские военные пожаловались на американские патроны
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться