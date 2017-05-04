Ле Пен выступила против «холодной войны» с Россией

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в ходе теледебатов со своим оппонентом от движения «Вперед!» Эммануэлем Макроном выступила за расширения сотрудничества Парижа и Москвы.

Она также отметила, что Россия является великой страной, с которой у Франции нет причин вести «холодную войну».

«У нас нет никаких причин вести «холодную войну» с Россией, но есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что это великая нация», — сказала Ле Пен.