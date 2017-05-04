Российского байкера выдворили из Польши

Власти Польши выдворили из страны российского байкера Николая Логинова из мотоклуба "Ночные волки", сообщили организаторы мотопробега "Дороги Победы", передает РИА Новости.

"Николай уже находится на территории России в Калининградской области", — рассказали организаторы.

Они отметили, что всю дорогу до границы Логинова сопровождали польские пограничники, которые передали его российским коллегам. В Польше россиянину пришлось оставить мотоцикл, на котором он совершал мотопробег.

Как сообщалось ранее, Логинов был задержан утром в среду в городе Мысловце в Польше. Генконсул России в Кракове Александр Минин пояснил, что по определению польской стороны "на основании пункта 9 статьи 302 Закона об иностранцах его пребывание угрожает безопасности государства и общественному порядку". Кроме того, Логинову аннулируется шенгенская виза.