Британский королевский дом созвал экстренное совещание

Представитель Букингемского дворца рассказал, что созыв экстренного совещания прошел по инициативе королевского дома Великобритании, однако нет никаких причин для беспокойства. Его слова приводит Associated Press.

«Королевский дом созвал экстренное совещание, но нет причин для беспокойства», — заявил представитель монаршего дома Британии.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудникам королевских резиденций по всей Британии было отдано распоряжение срочно прибыть в Лондон для проведения специального совещания. Данное сообщение вызвало смятение среди простых британцев, которые посчитали, что совещание может быть связано с ухудшением самочувствия королевы Елизаветы II.