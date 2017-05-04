В Шемахе произошел очередной оползень. В районном центре оползень затронул два гектара земли, что вызвало вероятность разрушения семи частных домов, сообщает телеканал ARB.

На данном участке уже разрушены каменные заборы двух домов. По словам местных жителей, они боятся ночевать в своих домах.

Оползень уже затронул фундамент некоторых домов. Так, подвалы многих домов оказались затоплены грунтовыми водами, которые усиливают разрушение фундамента. Жители пытаются откачать воду с помощью насосов, однако грунтовые воды продолжают прибывать.

На стенах домов появились трещины, две семьи уже покинули свои дома. Местные органы пока не могут оценить ущерб, нанесенный оползнем.