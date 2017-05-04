Бывший офицер советской армии — боевик ПКК уничтожен в Сирии

Среди террористов, обезвреженных в результате авиаударов Вооруженных сил Турции по сирийскому региону Карачок, был и боевик ПКК Мардали Сулейманов под кодовым именем Çiya Rus, сообщает Haber7.

Согласно информации, Çiya Rus примкнул к террористической группировке ПКК 22 года назад.

Он был одним из ведущих военных инструкторов ПКК. В последнее время проводил учения для террористов YPG (сирийское крыло ПКК) на горе Карачок.

Мардали Сулейманов родился в регионе Шымкент (Чимкент) Казахстана. Он был офицером советской армии. 22 года назад незаконным путем перебрался в иранский Ардебиль, а оттуда примкнул к лагерю ПКК в Кандиле.

Некоторые круги распространили информацию, что Сулейманов скончался в автомобильной аварии в сирийском регионе Джизре.