Армяне США пожаловались на азербайджанских хакеров в ФБР

Азербайджанские хакеры атаковали одну из основных армянских диаспорских организаций в США – Армянскую ассамблею Америки. Сайт организации был взломан и на нем был размещен материал, посвященный Ходжалинскому геноциду, пишет армянская газета Massis Post, издающаяся в США, сообщает haqqin.az.

Хакерскую атаку осуществила группировка The Conficker, которая входит в хакерскую группу Anti-Armenian Team. Армяне с трудом смогли возобновить работу сайта.

Сразу же после хакерской атаки представители армянской организации обратились в ФБР с заявлением на азербайджанских хакеров, в котором потребовали найти и наказать хакеров — граждан Азербайджана.

Армяне также заявили, что недавно азербайджанскими хакерами был атакован сайт Армянского национального института в США, который занимается вопросами вымышленного «геноцида армян».