Власти США не могут найти деньги «Коротышки»

Генеральный прокурор Мексики Рауль Сервантес Андраде заявил в среду, что властям США пока не удалось обнаружить ни одного доллара из состояния наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу «Коротышка», экстрадированного в США, передает РИА Новости.

По самым скромным подсчетам, ему принадлежал минимум миллиард долларов, однако следов этих денег пока не найдено. «Коротышка» был пойман в Мексике после двух побегов из тюрем, а в начале 2017 года выдан властям США. Обвинения против «Коротышки» выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.

«На сегодняшний день власти США не нашли ни одного песо из активов «Коротышки», мы понимаем, что он не пользовался финансовой системой, потому что мы почти не нашли его активов, американцы тоже не смогли найти ни одного доллара», — заявил Сервантес в эфире мексиканского канала Televisa.

«Коротышка» являлся главой могущественного картеля «Синалоа». В начале 2016 года Гусман Лоэра уже в третий раз попал в руки правоохранительным органам. Впервые он был задержан в Гватемале в 1993 году и выдан Мексике. В 2001 году сбежал, когда стало известно о намерении экстрадировать его в США. После 13 лет в бегах он вновь был задержан в феврале 2014 года в городе Масатлан. В июле 2015 года «Коротышка» снова сбежал и находился в бегах около полугода, прежде чем его снова задержали и вернули в тюрьму «Альтиплано», а затем перевели в тюрьму на границу с США и экстрадировали в эту страну.