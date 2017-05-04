Подписаться на уведомления
 

Власти США не могут найти деньги «Коротышки»

 

Генеральный прокурор Мексики Рауль Сервантес Андраде заявил в среду, что властям США пока не удалось обнаружить ни одного доллара из состояния наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу «Коротышка», экстрадированного в США, передает РИА Новости.

По самым скромным подсчетам, ему принадлежал минимум миллиард долларов, однако следов этих денег пока не найдено. «Коротышка» был пойман в Мексике после двух побегов из тюрем, а в начале 2017 года выдан властям США. Обвинения против «Коротышки» выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.

«На сегодняшний день власти США не нашли ни одного песо из активов «Коротышки», мы понимаем, что он не пользовался финансовой системой, потому что мы почти не нашли его активов, американцы тоже не смогли найти ни одного доллара», — заявил Сервантес в эфире мексиканского канала Televisa.

«Коротышка» являлся главой могущественного картеля «Синалоа». В начале 2016 года Гусман Лоэра уже в третий раз попал в руки правоохранительным органам. Впервые он был задержан в Гватемале в 1993 году и выдан Мексике. В 2001 году сбежал, когда стало известно о намерении экстрадировать его в США. После 13 лет в бегах он вновь был задержан в феврале 2014 года в городе Масатлан. В июле 2015 года «Коротышка» снова сбежал и находился в бегах около полугода, прежде чем его снова задержали и вернули в тюрьму «Альтиплано», а затем перевели в тюрьму на границу с США и экстрадировали в эту страну.

785 просмотров


Старости
Азербайджан хочет провести Олимпиаду
Азербайджан хочет провести Олимпиаду «Нужно построить аэропорт, два стадиона, олимпийскую деревню…»
Наша погода
Сегодня 22° / 14°
5 Май 23° / 16°
6 Май 23° / 13°
7 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7024 AZN
1 EUR   =   1.8549 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Более 80 процентов россиян одобрили работу Путина
Эрдоган: «Путин обещал мне изучить эти фотографии»
За что Ильхам Алиев наградил Шахина Мовсумова Интервью с главой компании
В России мать выбросила на помойку дочь видео
Завтра в Баку будет пасмурно
Иран провалил ракетные испытания
Турция сняла ограничения по пшенице из России
Сын известного бизнесмена насмерть сбил молодую девушку Трагедия в Баку; фото
Россия, Иран и Турция договорились по Сирии
В Баку открылся форум ЮНЕСКО фото
Боевые вертолеты США прибыли в Польшу
Два самоубийства в Хачмазе
Убившую восемь детей австралийку освободили от ответственности
Власти США не могут найти деньги «Коротышки»
Марк Шнайер на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Армяне США пожаловались на азербайджанских хакеров в ФБР
Бывший офицер советской армии — боевик ПКК уничтожен в Сирии
Оползень в Шемахе грозит разрушением жилых домов фото; видео
Британский королевский дом созвал экстренное совещание
Иран подтвердил гибель 35 горняков
Российского байкера выдворили из Польши
Александр Лапшин: «Когда все закончится, доделаю ремонт в квартире»
Мэрайя Кэри едет в Баку
В Джалилабаде сгорел микроавтобус: есть раненые фото
Брэд Питт бросил пить
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться