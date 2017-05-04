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Убившую восемь детей австралийку освободили от ответственности

 

Жительница Австралии, убившая восемь детей, признана психически больной, поэтому не предстанет перед судом и избежит уголовной ответственности, передает BBC News.

В декабре 2014 года 40-летняя Райна Тайдей зарезала четырех своих сыновей, трех дочерей и племянницу. Погибшим было от двух до 14 лет.

Решение суда штата Квинсленд означает, что женщина не может быть привлечена к уголовной ответственности.

Тайдей помещена в специализированную клинику для душевнобольных. Дом, в котором погибли дети, был снесен, а на его месте разбит парк.

Тайдей считала себя "избранной" и была одержима стремлением очистить себя и свою семью от демонов.

"Она услышала птичьи голоса, которые сказали ей, что она должна убить детей, чтобы спасти их", - рассказала судебный психиатр доктор Джейн Филлипс.

По словам ее коллеги доктора Франка Варгезе, Тайдей страдает от "апокалиптического бредового состояния".

"Это уникальный и чудовищный случай, ничего подобного я никогда раньше не встречал", - сказал он.

"Это шизофрения в самой тяжелой и наихудшей стадии", - добавил доктор.

Тела убитых обнаружил взрослый сын Тайдей. Там же, возле дома, находилась и его мать - она нанесла себе 35 ножевых ранений.

Суд счел убедительными доказательства того, что Тайдей не контролировала и не осознавала своих действий.

"Миссис Тайдей страдала психическим расстройством и была невменяемой в момент убийства", - решил судья.

Женщина помещена в специализированную клинику для душевнобольных в Брисбене.

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