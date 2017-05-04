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Боевые вертолеты США прибыли в Польшу

 

Первые вертолеты Black Hawk армии США прибыли на авиабазу в польском Повидзе (Великопольское воеводство), сообщает специализированный портал Defence24.pl.

"Три вертолета UH-60L Black Hawk и 50 человек персонала прибыли в Повидзе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие недели продолжится перемещение в Польшу других воздушных судов армии США. Так, в Повидзе — на крупнейший военный аэродром Польши — будут направлены штурмовые вертолеты AH-64 Apache и тяжелые транспортные CH-47 "Чинук".

Ранее СМИ сообщали, что на аэродроме в Повидзе будет размещена авиагруппа численностью в 80 вертолетов и порядка тысячи военнослужащих, которые должны обеспечить воздушную поддержку для танковой бригады, прибывшей в страну ранее.

В Польше 14 января состоялось торжественное приветствие американской танковой бригады. Военнослужащие США прибывают в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), бригада пробудет в стране девять месяцев. Планируется, что смена должна произойти так, чтобы между ротациями не было перерывов и в регионе на постоянной основе находились американские силы.

Военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками, в состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

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