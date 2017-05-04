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В Баку открылся форум ЮНЕСКО фото

 

В Баку начал свою работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития», передает Trend.

В рамках форума, который продолжится до 6 мая, сегодня проводится второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание Международной сети онлайн-платформы Шелкового пути ЮНЕСКО.

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые будут проведены заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

На форуме будут проведены сессии и мероприятия, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ, президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

 

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