В Баку сын известного бизнесмена на дорогой иномарке насмерть сбил молодую девушку. По информации Lent.az, инцидент произошел у станции метро «Нефтчиляр».

Агали Фараджев на своем внедорожнике Porshe с госномерами 99 BS 999 наехал на переходившую дорогу Хаялу Мамедову.

24-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте. Водитель скрылся с места происшествия, однако позже был задержан сотрудниками полиции.

Как удалось выяснить haqqin.az, совершивший наезд Агали Фараджев приходится сыном бизнесмену Физули Фараджеву. Фараджевым принадлежат несколько ресторанов в Баку, включая известные Mohito и «Парадиз».

Сам молодой человек довольно активен в соцсетях и выкладывает фотографии своей роскошной жизни. Среди выложенных им фотографий часто можно увидеть дорогие авто и пачки денег.