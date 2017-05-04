Иран провалил ракетные испытания

Иран провел неудачные ракетные испытания в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в правительстве США.

По его словам, 2 мая Тегеран попытался запустить крылатую ракету с борта небольшой подводной лодки Yono. Модели данного типа находятся на вооружении только в Иране и КНДР.

Ранее, в феврале, иранские власти заявляли об успешных испытаниях ракет, запущенных с подводных лодок.

После этого американский лидер Дональд Трамп отмечал, что действия Ирана противоречат положениям совместного комплексного плана действий, который был принят сторонами в 2015 году. В свою очередь, глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон назвал ядерную сделку с Ираном «провальной» и не принесшей ожидаемых результатов.