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В России мать выбросила на помойку дочь видео

 

В Новосибирске мать выбросила на помойку дочь, мешавшую ей играть в телефон, передает Life.

«Девочка сильно плакала и не могла самостоятельно вылезти из контейнера. Прохожие требовали от находившейся здесь же матери, чтобы та вытащила ребенка из контейнера, на что женщина ответила, чтобы посторонние не вмешивались в ее действия и что девочка не хочет покидать мусорный бак», — сообщили в СУ СКР России по Новосибирской области.

Лишь после нескольких замечаний, которые сделали матери прохожие, женщина вытащила малышку из мусорного бака. Сейчас следователи проводят проверку, выясняют личности женщины и ребенка.

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