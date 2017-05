Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении отличившихся в сфере предпринимательской деятельности лиц учредитель Группы компаний AS Group Investment Шахин Мовсумов удостоен медали «Терегги». В своем интервью учредитель AS Group Investment рассказал haqqin.az о стратегических целях предпринимательства в Азербайджане и дальнейших планах AS Group Investment.

— Можно ли на основе награждения более 30 предпринимателей высокой государственной наградой говорить о переходе национального предпринимательства на новый этап развития?

— Национальное предпринимательство уже перешло на новый этап развития. Национальное предпринимательство реализует проекты различной сложности в строительном секторе, производит в широком ассортименте продовольственные и непродовольственные товары, расширяет ассортимент оказываемых услуг, предоставляет качественные услуги приезжающим в страну туристам. Созданная в стране благоприятная среда стимулирует развитие предпринимательства. Развитие каждой сферы, в том числе и предпринимательства требует комплексного подхода, в том числе поддержку государства, усовершенствованную законодательную базу, политическую и экономическую стабильность и другие важные факторы. Гражданин Азербайджана и отечественный бизнес живет в стабильной стране. Мы уже привыкли к стабильности и строим долгосрочные планы. Хотя, первые годы независимости были крайне тяжелыми. Опасность гражданской войны, оккупация 20% азербайджанских территорий, политический и экономический кризис стали серьезной угрозой для нашей независимости. Только после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева была обеспечена политическая и экономическая стабильность, была сформирована политическая система, принята Конституция, были подписаны «Контракт века», а также контракты по разработке газового месторождения «Шахдениз», был заложен фундамент будущего экономического развития.

Поддержка государства, соответствующая законодательная база, политическая и экономическая стабильность создали благоприятные условия для развития предпринимательства. Именно в это время, в 2003 году была создана Группа компаний “AS Group Investment”. До сегодняшнего дня «AS Group Investment» успешно завершил до 40 проектов, охватывающих строительство жилых и административных зданий, промышленных объектов, а также реализацию инфраструктурных проектов. В предприятиях “AS Group Investment” производится бетон, бетонные изделия, железобетонная продукция и армокаркас. Более 230 единиц строительной техники широко применяется как в проектах Группы, так и других организаций. Из привлекающей инвестиции, мы превратились в компанию вкладывающую инвестиции. В частности, в 2011-м году расширив географию своей деятельности, мы инвестировали в Грузию. Дочерняя компания “AS Group Investment” – «AS Georgia» детально изучая грузинский рынок, исследует перспективу создания новых сфер деятельности. На данный момент в “AS Group Investment” работает более 1000 человек, и тем самым мы вносим свой важный вклад в обеспечение занятости. Перечисляя все это, я хочу обозначить долгий путь, который нам удалось пройти за короткий промежуток времени. Уверен, что предприниматели, которые наравне со мной также были награждены главой государства высокой наградой добились существенных успехов. Воспользовавшись возможностью, искренне поздравляю всех предпринимателей, награжденных медалью “Терегги”. В успехах азербайджанского предпринимательства большую роль сыграли поддержка, забота и внимание президента Ильхама Алиева. Награждение представителей предпринимательства медалью «Терегги», является продолжением осуществляемой в этом направлении целенаправленной политики. Уверен, что медаль “Терегги” станет сильным стимулом для будущих наших успехов.

— Какие на ваш взгляд стратегические цели и задачи стоят перед предпринимательством на следующем этапе развития?

— На наш взгляд, следующей стратегической целью азербайджанского предпринимательства является производство и экспорт на мировые рынки брендов, которые станут такими же узнаваемыми как азербайджанская нефть. Внутри страны созданы все условия для обеспечения устойчивости и развития национального предпринимательства. В 2016 году, в целях улучшения жилищных условий граждан, обеспечения строительства в современном архитектурном стиле, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологически чистых многоквартирных домов при президенте Азербайджана создано Государственное агентство жилищного строительства. Это очень важный шаг как с точки зрения улучшения жилищных условий граждан, так и поддержки строительных компаний. По линии Национального фонда поддержки предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана до сегодняшнего дня более 32 тысяч предпринимателей получили по льготным условиям кредиты приблизительно на 2 млрд. манатов. В 2016 году в налоговой сфере были проведены существенные реформы, значительная часть которых охватывает предпринимательскую деятельность. Реализуются транспортные проекты Север-Юг и Восток-Запад. Проделанная работа нашла свое отражение также в международных рейтингах. В подготовленном Всемирным Экономическим Форумом Глобальном рейтинге конкурентоспособности Азербайджан уступив среди республик бывшего СССР только Эстонии и Литве, занял 37-е место. Таким образом, в Азербайджане созданы все условия для продуктивной деятельности. Главная задача, стоящая перед предпринимательством точно проанализировать спрос местного и иностранных рынков, и на основе этого производить качественные услуги и продукцию.

— Какая работа в этом направлении ведется в Группе компаний AS Group Investment?

— AS Group Investment в Азербайджане известен своей девелоперской деятельностью. Долгие годы AS Group Investment реализовывает в строительном секторе региона проекты разного профиля, производит строительные материалы. В 2014 году была успешно завершена первая стадия строительства крупнейшего в регионе жилого комплекса «Дирси». В 2016-м году завершено строительство комплекса вилл люкс-класса Villa Siena, а в начале этого года премиум жилого дома Park Residence в Мингячевире. До сегодняшнего дня AS Group Investment успешно завершил до 40 проектов, охватывающих строительство жилых и административных зданий, промышленных объектов, а также реализацию инфраструктурных проектов. Во второй половине 2017 года предусмотрено сдача в эксплуатацию Renessans Palace - жилого комплекса премиум-класса. Наравне с этим, производимые в принадлежащем AS Group Investment евлахском заводе по производству железобетонной продукции бетонные элементы были широко применены в 20 районах, в проектах по закладке водно-канализационных систем, а также установок по обработке сточных вод. Производимые в наших предприятиях бетонные изделия широко используются в проектах государственного значения.

План стратегического развития AS Group Investment не ограничивается Азербайджаном и Грузией. Детально исследуются рынки недвижимости России, Турции, Ирана, Средней Азии, Восточной и Центральной Европы, рассматриваются перспективы расширения географии нашей деятельности.

Наравне с географией AS Group Investment также расширяет сферы своей деятельности. В 2016 году AS Group Investment, расширив свою деятельность, приступил к созданию в поселке Говсан охватывающего производство, переработку, хранение и экспорт сельхозпродукции агропарка. На начальном этапе в Агропарке будут производится помидоры и клубника (в том числе впервые в Азербайджане белая клубника). Произведенная в рамках пилотного проекта продукция уже в ближайшие месяцы выйдет на местные и иностранные рынки. Благоприятные климатические условия Азербайджана, в том числе 230-260 солнечных дней в году, снижают до минимума потребление газа. Это в свою очередь повышает конкурентоспособность азербайджанской продукции на иностранных рынках. В этой связи, продукцию Агропарка планируется реализовывать на внутренних рынках, а также экспортировать на внешние рынки, в том числе на рынки Ближнего Востока, Европейского Союза, России и Казахстана.

Как видим, еще многое предстоит сделать. Уверен, что благодаря поддержке главы государства, богатому опыту и кропотливому труду мы решим все стоящие перед нами задачи!