Эрдоган: «Путин обещал мне изучить эти фотографии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на переговорах в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным передал ему фотографии якобы российских военных вместе с курдскими бойцами в сирийском городе Африн. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

«У нас есть эти снимки, и я передал их Путину», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из России.

«Он сказал, что изучит фотографии, но отметил, что российские военные не могут быть к такому причастны», - добавил турецкий президент.

Данные фотоснимки появились в турецкой прессе накануне поездки Эрдогана в Сочи и были восприняты властями и общественностью с беспокойством.

Президент подчеркнул, что в контексте урегулирования в Сирии родилось новое понятие «зон деэскалации».

«Речь идет о таких зонах в Идлибе и других регионах. Если они будут созданы, проблема Сирии решится на 50 процентов», - считает Эрдоган.

Коснувшись вопроса о сохранении Россией ограничений на закупку турецких томатов, президент указал, что «в случае необходимости Турция найдет новые рынки сбыта, а решение РФ принято для защиты отечественного производителя».