В Баку похищена 15-летняя девушка

В Хазарском районе Баку похищена 15-летняя школьница. Об этом сообщили в Управлении полиции Хазарского района, передает Sputnik Азербайджан.

В 1-е отделение полиции обратился житель поселка Шувелан А.Ш., 1971 года рождения. Мужчина заявил, что его дочь Гюльмира была похищена неизвестным. По словам жалобщика, похищение совершено с целью женитьбы, но он не знает даже имени молодого человека.

В настоящее время оперативники уголовного розыска заняты поисками молодого человека и жертвы похищения. В полиции отметили, что, поскольку девушка несовершеннолетняя, действия молодого человека, невзирая на цели, которые он преследует, подпадают под статью 144 (похищение человека) Уголовного кодекса Азербайджана.