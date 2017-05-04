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Глава ИСЕСКО на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял генерального директора ИСЕСКО Абдулазиза бин Османа аль-Тувейджри, сообщает официальный сайт главы государства.

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