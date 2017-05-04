Бойко Борисов стал новым премьером Болгарии

Новым премьер-министром Болгарии стал лидер победившей на парламентских выборах партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Его кандидатуру утвердил на голосовании парламент республики, сообщает ТАСС.

В поддержку Борисова проголосовали 133 депутата. Против высказались 100 народных избранников.

После этого депутаты поддержали предложенный Борисовым состав правительства, в который вошли 18 министров. Впервые в кабмине появилось министерство по председательству Болгарии в ЕС. Министерство сельского хозяйства и продовольствия преобразовано в министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства.

Посты вице-премьеров в новом правительстве Болгарии займут Томислав Дончев (ГЕРБ), Валерий Симеонов (представитель коалиции "Объединенные патриоты", ОП), отвечающий за политику в области экономики и демографии, Красимир Каракачанов (ОП), отвечающий за общественный порядок и безопасность и занимающий пост министра обороны, Екатерина Гечева-Захариева (ГЕРБ), отвечающая за реформу судебной системы и возглавляющая МИД. Министром финансов станет Владислав Горанов, МВД возглавит Валентин Радев.

Новое правительство приступит к работе с 4 мая.