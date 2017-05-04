После победы на втором этапе «Тура Азербайджана» Кирилл Поздняков так прокомментировал свою победу.

«Постараюсь продолжить успешное выступление и выиграть «Тур Азербайджана», - говорит он. - В прошлом году второй этап выиграл Максим Аверин (недавно Аверин был пойман на допинге, поэтому не выступает на «Туре Азербайджана» - haqqin.az). Советовался ли я с ним? Нет, мы не обсуждали ту гонку.

Тактика Synergy Baku в связи с моей победой не изменится. Наша цель вновь выиграть командное соревнование. Из оставшихся этапов самые большие шансы на победу у меня на четвертом этапе».

Вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана, глава оргкомитета нынешнего соревнования Сахиб Алекперов в первую очередь отметил успешное проведение «Тура Азербайджана».

«Длина второго этапа составила 187 км, было много горных участков. Приятно, что все велосипедисты нашей команды добрались до финиша. Побеждает сильнейший! Сегодня им был Кирилл Поздняков. Он же лидирует в общем зачете, что нас не может не радовать. Надеемся на продолжение успешного выступления.

Synergy Baku особо готовилась к этому соревнованию. Поэтому ждем успешного выступления на всех этапах. У нас молодая команда, но мы всегда надеемся на победы.

Сегодняшняя победа особенно важна перед стартом Исламиады. Сейчас внимание приковано к Азербайджану.

Вчера на сайте телеканала «Евроспорт» была опубликована статья о «Туре Азербайджана». Это подтверждает большой интерес к соревнованию».

После двух этапов синяя майка лидера общего зачета у Кирилла Позднякова. Он также является лидером в спринте.

В горном зачете 1-е место занимает Виталий Бутс из украинской команды Kolss. Лучшим молодым гонщиком является немец Феликс Интра из «Зауэрланда».

В командном зачете лидирует Kolss. Synergy Baku пока на шестой позиции.

Завтра состоится третий этап. Велосипедисты проедут 177 км по маршруту Габала – Огуз – Шеки – Огуз – Габала. В «Туре Азербайджана участвуют 22 команды из 18 стран.

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Сегодня состоялся второй этап велогонки «Тур Азербайджана».

Участники проехали 187 км, стартовал около Бакинского велопарка и финишировал в Исмаиллы.

Победителем этапа стал велосипедист сборной Азербайджана и команды Synergy Baku Кирилл Поздняков. Второе место занял Александр Поливода из украинской команды Kolss. Третьим стал голландец Деннис ван Винден из «Израильской академии велоспорта».