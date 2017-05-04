Дугин: «Азербайджанцы не ведут вражды с армянами»

Азербайджанский народ не ведет вражды с армянами и хочет лишь возвращения своих оккупированных территорий, заявил российский общественный деятель и политолог Александр Дугин.

«Во время проведенных в Баку и Исмаиллы встреч я понял, что азербайджанский народ против конфликта в вопросе Нагорного Карабаха и хочет мира. Азербайджанский народ не ведет вражды против обычных армян и хочет лишь освобождения мирным путем находящихся под оккупацией территорий», - подчеркнул А.Дугин, сообщает АзерТАдж.

Однако, по его словам, определенные силы заинтересованы в сохранении постоянной напряженности между двумя народами. «Россия старается поддержать усилия по скорейшему разрешению конфликта», - сказал политолог.

Он подчеркнул, что русскоязычное население Азербайджана высоко отзывается о созданных в республике условиях жизни.

«Жители села Ивановка заявили мне, что нигде в мире нельзя встретить такого уровня безопасности, как в Азербайджане. Они спокойно отпускают своих детей по ночам на улицу», - отметил А.Дугин.

По его словам, проживающие в Азербайджане русские не думают покидать страну. «В отличие от других стран Южного Кавказа, проживающие в Азербайджане русские не собираются переезжать отсюда. Они даже не думают об этом. Наоборот, сюда возвращаются те, кто в свое время уехал. Русские по многим причинам считают Азербайджан наиболее благоприятным для проживания местом», - сказал политолог.