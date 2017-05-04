Аэропорту Ташкента официально присвоено имя Ислама Каримова

Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 4 мая международному аэропорту Ташкента присвоено имя первого президента страны Ислама Каримова, сообщает Газета.уз.

Данное событие анонсировалось задолго до сегодняшнего дня. Назвать именем ушедшего из жизни в прошлом году бессменного правителя в Узбекистане решили не только аэропорт, но и улицы, площади, другие объекты.

Но увековечиванием имени Каримова в названии главной воздушной гавани узбекской столицы дело не ограничилось. Президент намерен кардинально улучшить работу аэропорта. Указом Шавката Мирзиеева образована специальная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, которая займется всесторонней подготовкой и обоснованием программы комплексных мер «по дальнейшему повышению эффективности функционирования инфраструктуры и кардинальному улучшению качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту столицы».