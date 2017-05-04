Как минимум пять человек пострадали в результате сильного взрыва и пожара в здании химической компании недалеко от испанской столицы.

По данным газеты El Mundo, предприятие Requimsa расположено в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей (автономное сообщество Мадрид). Данных о погибших пока не поступало. В настоящий момент в зоне взрыва наблюдается пожар.

В целях безопасности будет проведена эвакуация нескольких учебных центров, которые находятся недалеко от места инцидента. Его причины пока не уточняются.