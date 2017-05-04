Государственное телевидение Саудовской Аравии заблюрило волосы Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 мая посетила Саудовскую Аравию с официальным визитом, где встретилась с королем страны Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом. Однако Меркель отказалась следовать традиции и надевать хиджаб. Государственное телевидение Саудовской Аравии, которое транслировало встречу, вынуждено было показать Меркель с покрытой головой, поэтому наложило крупные пиксели на ее прическу, передает Life.

Необычную картинку заметил арабский журналист Кеворк Алмассиан, именно он выложил скриншот эфира в своем твиттере с подписью «Государственное саудовское ТВ заблюрило волосы Ангелы Меркель».

В Саудовской Аравии существует несколько крупных телевизионных каналов, и у каждого своя политика. Например, еще один крупный телеканал 4shbab предпочитает вообще не показывать женщин в кадре.