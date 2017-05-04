Лавров: Планов о встрече Путина и Трампа не существует

Планов о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие пару месяцев пока не существует. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Пока никаких планов о проведении встречи президентов России и США в ближайшие пару месяцев не существует. Президенты Путин и Трамп говорили по телефону несколько дней назад, был хороший разговор, они упоминали предстоящие контакты между ними и в качестве ближайшей возможности называлась встреча «двадцатки» в Гамбурге в июле», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что Путин и его коллега Трамп могут впервые встретиться в конце мая.