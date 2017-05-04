Жириновский: «Путин может передать власть преемнику»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Владимир Путин, возможно, не будет участвовать в выборах президента в 2018 году, передает телеканал «Дождь».

По его словам, Путин еще не принял окончательного решения. «Еще не известно. Не торопитесь. Он любит делать оригинальный ход. Его ставленник имеет больше возможностей», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также допустил, что Путин может передать пост президента РФ своему преемнику. «Это будет явный представитель кремлевской группировки», — добавил лидер ЛДПР про возможного преемника Путина.

На вопрос, кто будет преемником и будет ли это премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Жириновский отметил, что пока решение не принято. «Там человек десять есть. Они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под Новый год подарочек будет», — сказал политик.