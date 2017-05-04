Противники Асада чуть не сорвали переговоры в Астане

Представители вооруженной сирийской оппозиции попытались сорвать подписание меморандума о зонах деэскалации в Сирии после того, как министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании зачитал текст заключения от имени Ирана, России и Турции.

"Принимаем меморандум о создании зон деэскалации в Сирии с целью прекратить насилие, улучшить гуманитарную ситуацию и создать благоприятные условия для продвижения политического процесса и решения сирийского конфликта", – сказал Кайрат Абдрахманов.

Огласив документ, министр пригласил на церемонию подписания представителей Турции, России и Ирана. В этот момент присутствовавший в зале представитель сирийской вооруженной оппозиции несколько раз выкрикнул: "Иран – преступник!" После чего удалился из зала. Несмотря на инцидент, церемония продолжилась, и документ был подписан.

Следующая встреча по Сирии пройдет в Астане в середине июля. За две недели перед этим пройдут предварительные консультации в Анкаре.