ОАО «Азеришыг» во всех районах Азербайджана проводит работу по обновлению 0,4 кВ электрораспределительных сетей. Основная цель, преследуемая «Азеришыг», - обеспечение потребителей бесперебойным энергоснабжением и сведение до минимума технических потерь, сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО.

С этой целью за четыре месяца 2017 года в Аранском RETSİ были обновлены 75,2 километра 0,4 кВ воздушных линий и свыше 4 тысяч электрических столбов.

Кроме того, проведены ремонтные работы на 221,7 километра 0,4 кВ воздушных линий.

В рамках проведенных на подстанции «Карабах» в Агджабединском районе работ установлен трансформатор мощностью 25 MVA. Полностью перестроена подстанция «Гиямадинли».

Ведутся работы по обновлению 10 и 0,4 кВ линий в селах Расуллу, Шахвердили, Ялавадж, Мухаммедли, Гобектала Имишлинского района, а также в селах Салахлы и Гяльмя Зардабского района.

Работы по обновлению электростолбов и воздушных линий электропередач ведутся практически во всех районах.