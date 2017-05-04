Бывший полевой командир, лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр вернулся в Кабул через восемь месяцев после подписания мирного соглашения с афганским правительством.

Хекматияр выехал в столицу из Джелалабада под усиленной охраной, его автоколонну сопровождали вертолеты афганской армии.

В четверг он планирует встретиться с президентом Ашрафом Гани, а в пятницу провести молитву в главной мечети Кабула.

Хекматияр - одна из самых противоречивых фигур в афганском обществе. Он получил известность в 1980-е годы во время войны с советской армией, введенной в Афганистан для поддержки ставленника Москвы Бабрака Кармаля.

Хекматияр возглавлял одну из двух крупнейших по численности группировок моджахедов, которая вела активные боевые действия против советской армии и афганских правительственных сил.