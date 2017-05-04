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В Баку открывается IV Всемирный форум межкультурного диалога

 

В Баку проходит пресс-конференция участников IV Всемирного форума межкультурного диалога, передает собственный корреспондент haqqin.az. В ходе своего выступления министр культуры и туризма Абульфаз Гараев сообщил, что число участников форума постоянно увеличивается. Если в 2011 году были представлены 40 стран, то в этом году уже 120. Кроме того, присутствуют представители 50 международных организаций.

В ходе форума предполагается проведение совещания на высшем уровне руководства международных организаций с участием первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Кроме того, будет обсуждена совместная инициатива Азербайджана и ЮНЕСКО по борьбе с экстремизмом и насилием.

Участники форума отдельно обсудят тему безопасности продуктов питания, к этим обсуждениям присоединится посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Лейла Алиева.

Ожидается также встреча министров туризма стран-участниц форума.

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