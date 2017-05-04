Несмотря на выход Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающей сфере (EITI), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит в 500 млн долларов на финансирование проекта «Южный газовый коридор». Об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью агентству Bloomberg.

«Банк продвигается в процессе предоставления финансирования для проекта. Совет директоров планирует принять итоговое решение к концу текущего года», - сказал С.Чакрабарти.

Коснувшись выхода Азербайджана из EITI, С.Чакрабарти отметил: «То, что произошло с Азербайджаном в истории с EITI, очень и очень печально. Достаточно много людей обеспокоены некоторыми критериями, которыми сейчас руководствуется EITI».

Отметим, что Азербайджан объявил о выходе из EITI в марте 2017 года, после того как правление EITI приняло решение о приостановлении членства страны в этой организации.