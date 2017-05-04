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Навальному грозит пересадка роговицы глаза

 

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что получил свой загранпаспорт и намерен выехать за границу.

«Сегодня звонок из ФМС: «Приходите и забирайте свой загранпаспорт». Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», — пишет Навальный на своем сайте.

По его словам, теперь он может поехать за границу на лечение глаза после нападения с зеленкой. «Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз», — отмечает Навальный.

Он пояснил, что российские врачи сами рекомендуют ему ехать в специализированные клиники, учитывая тот факт, что ему грозит пересадка роговицы.

Напомним, 27 апреля неизвестный, поджидавший оппозиционера возле машины, облил его зеленкой. Медики засвидетельствовали, что Навальный получил химический ожог глаза.

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