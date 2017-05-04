Голая модель разъярила народ маори

25-летняя модель Playboy Джейлин Кук снялась обнаженной на вершине новозеландского вулкана Таранаки, чем рассердила представителей народа маори, считающих эту гору священной. Об этом пишет The Telegraph.

Девушка опубликовала снимок в Instagram и подписала, что восхождение на Таранаки было самым сложным препятствием в ее жизни. По словам модели, ей критически недоставало воздуха и за несколько минут до цели она была готова повернуть назад.

«Это все равно что сняться обнаженной в одном из храмов Ватикана», — прокомментировал снимок представитель маори Деннис Нгаухар. Мужчина заявил, что действия модели — типичный пример недопонимания между различными культурами.

Маори почитают Таранаки как место захоронения предков. Вулкан считается неприкосновенным, подниматься на гору разрешено только в исключительных случаях — например, для проведения погребения.