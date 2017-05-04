В НАТО Азербайджан назвали важным партнером

Азербайджан - важный партнер НАТО, и Альянс высоко ценит поддержку страной миссии НАТО в Афганистане, сказал в четверг на пресс-конференции в Баку заместитель по общественным вопросам генерального секретаря НАТО Таджан Илдем.

По его словам, Азербайджан не только участвует в миротворческой миссии в Афганистане, но и оказывает помощь трастовому фонду страны.

Таджан Илдем отметил важность сотрудничества сторон в рамках Плана действий индивидуального партнерства (IPAP).

Сотрудничество Азербайджана и НАТО осуществляется в рамках программы «Партнерство во имя мира». Ранее Альянс утвердил документ по работе индивидуального плана действий в рамках партнерства на период с 2017 по 2019 год.

В 2017 году НАТО продолжит работу с Азербайджаном по очистке территорий от мин и неразорвавшихся снарядов в рамках программы «Джейранчель».