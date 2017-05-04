Расследование haqqin.az о действующем в Тбилиси антиазербайджанском подполье вызвало реакцию экспертного сообщества, в том числе и в самой Грузии. Напомним, в расследовательской статье Эйнуллы Фатуллаева говорилось о том, что власти Грузии создали условия для формирования антиазербайджанского ядра, не скрывающего намерений свергнуть действующие власти Азербайджана.

При этом правительство Грузии не только не принимает мер, но и всячески потакает усилиям перебежчиков, принимая их у себя и создавая привилегированные условия.

По словам грузинского политолога Василия Папава, в официальных СМИ о деятельности азербайджанских оппозиционеров не сказано ни слова.

«Площадки для официальной деятельности у данных лиц нет и не будет, так как грузинское правительство имеет многостороннее плодотворное сотрудничество с законным правительством Азербайджана и не будет ставить под вопрос данное сотрудничество».

«Скорее всего, все делается скрытно. И это очень плохо, что такие тенденции замечаются в Грузии. Надо гнать из страны всех «оппозиционеров» с их революционными проектами. В дела Баку Тбилиси может вмешаться лишь по просьбе самого Баку, по запросам легитимной власти. А то, что описано в статье, – если все действительно так и есть, это, конечно, полный бардак», - отметил эксперт.

Как считает политолог, здесь скорее всего замешаны некоторые западные силы, у которых свои «планы» в отношении официального Баку, а у Тбилиси нет соответствующих рычагов давления и влияния, чтобы выдворить их из страны.

«В Грузии много своих проблем, не хватало нам как раз «революционной хунты» Азербайджана».

При этом эксперт отметил, что для грузинской общественности и экспертного сообщества указанные в статье лица малознакомы. Что они из себя реально представляют и какие интересы преследуют – это остается под вопросом.

«Что касается неправительственных организаций (НПО), перечисленных в статье, – ни одна из них не представляет официальной позиций Тбилиси и не может иметь права выступать от имени грузинского правительства. Эти НПО в любом удобном для себя случае жестко критикуют власти Тбилиси. До тех пор, пока не будут иметь место реальные «призывы к свержению действующей власти в Азербайджане» (что несомненно повлечет осуждение со стороны Тбилиси), власти Грузии не смогут запретить им собираться».

В свою очередь депутат грузинского парламента Гия Цагареишвили заявил haqqin.az о том, что центральные власти Грузии никогда не предпринимали каких-либо действий, которые могли бы привести к политической дестабилизации в Азербайджане.

По его словам, Тбилиси заинтересован в самых дружеских отношениях с Азербайджаном, который является стратегическим партнером Грузии. «Никто в грузинском политическом спектре не может желать проблем в соседнем Азербайджане».

По словам Цагареишвили, официальный Тбилиси не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к внутриполитическим процессам в Азербайджане.

«У наших стран есть схожие проблемы, связанные с территориальной целостностью. Азербайджан однозначно поддерживает нерушимость границ и суверенитет Грузии. В Тбилиси высоко ценят эту позицию Баку. Что бы ни думали наши общие враги, дружба между Азербайджаном и Грузией будет продолжаться», - подчеркнул Цагареишвили.